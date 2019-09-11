МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду рассмотрит жалобы бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на арест имущества, в том числе денег на счетах, земельных участков, домов, машин и самолетов, по иску банка на 282 миллиарда рублей.

Ананьевы предпринимают очередную попытку отменить обеспечительные меры. Сначала они обжаловали определение арбитражного суда Москвы, которым эти меры были приняты, но апелляционная инстанция их жалобы отклонила.

Теперь они просят отменить определение столичного арбитража, которым было отказано в снятии обеспечения в большой части. Первая инстанция тогда сняла только ограничения в отношении 80% ежемесячной заработной платы и иных доходов Алексея Ананьева, ходатайство же его брата отклонила полностью.

Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Определением столичного арбитража арест, в частности, наложен на принадлежавшие или принадлежащие Алексею Ананьеву 12 земельных участков, семь зданий и квартир, семь картин известных советских художников, пять автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях. Заморожены также активы Дмитрия Ананьева — три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц.

В качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер ПСБ привел ряд сделок, которыми ответчики отчуждали принадлежащее им имущество, в том числе недвижимость, в пользу своих родственников и других лиц. Так, Дмитрий Ананьев в преддверии принятия мер по оздоровлению ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited, а права на 18 объектов, ранее принадлежавших Алексею Ананьеву, с октября по ноябрь 2017 года переданы его супруге Дарье. Основанием перехода права собственности является дополнительное соглашение к брачному договору.

Басманный суд Москвы 10 сентября заочно арестовал братьев Ананьевых, обвиняемых в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов.