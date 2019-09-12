МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Участники IV Московского финансового форума 12 сентября обсудят реализацию нацпроектов и поговорят о трудностях предпринимательства в России, проблемах цифровизации, валютного регулирования, финансовых рынков и инвестиционного климата.

Сам форум пройдёт 12-13 сентября в московском Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий. Участники обсудят реформы в системе государственных закупок, возможности повышения качества управленческих решений при оказании государственной поддержки. Возможности для опережающего развития российской экономики станут главной темой пленарной сессии.

На дискуссионных площадках Мосфинфорума также изучат промежуточные итоги и дальнейшие перспективы нововведений в области страхования, инструменты повышения доступности и качества получения бюджетных услуг, вопросы финансового обеспечения планов развития территорий и развития системы наднациональных бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС, а также совершенствование таможенного администрирования.

Второй день, 13 сентября, Мосфинфорум откроет пленарная сессия "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты". Участники деловых сессий также обсудят проблемы формирования эффективной налоговой политики в различных отраслях. Кроме того, будут представлены первые результаты эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых.

Форум проводится с 2016 года, его организаторами выступают министерство финансов РФ и правительство Москвы. Участникам одной из его сессий будет предложено обсудить влияние инвестиционного климата на финансы и экономику города. Нынешний Мосфинфорум смогут посетить все желающие: для этого было необходимо до 23 августа подать заявку на его официальном сайте.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" будет работать презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия смогут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.