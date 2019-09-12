МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Россиянам необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого банком продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если всё же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

"Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно поискать информацию в интернете", — рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Помимо этого, необходимо помнить простые правила финансовой грамотности, например, что доходность по вкладу не может быть существенно выше инфляции (в августе — 4,3%), отметил Мамута.

Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию. "В некоторых случаях организация, придерживающаяся клиентооринтированной политики, может пойти навстречу и решить спор в пользу клиента", — подчеркнул он.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 10.00 мск.