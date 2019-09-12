МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Компания "Балтсетьстрой" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 55 миллионов долларов (почти 3,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с Интерпромбанка, самым крупным акционером которого является основатель нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, истец пытается вернуть задолженность по двум кредитам, выданным "Московским кредитным банком" (МКБ) компаниям "ТД Мотус" и "Транстрейдойл" в апреле 2016 года. По одному из них долг составляет 16,3 миллиона долларов, по второму – 38,6 миллиона.

К "Балтсетьстрою" права требования по этим кредитам перешли по цессии от МКБ через компанию "Стройпроект". Как заявили в суде представители истца и МКБ, участвующего в деле третьим лицом, Интерпромбанк выступил поручителем заемщиков, в связи с чем к нему предъявлен этот иск.

Представитель ответчика иск не признал. Он заявил, что Интерпромбанк не давал поручительства, на которые ссылаются оппоненты, и даже подал иск о признании сделок недействительными. Суд в четверг отклонил ходатайство ответчика о приостановлении рассмотрения иска "Балтсетьстроя", привлек к делу в статусе третьих лиц компании-заемщиков и отложил слушания на 10 октября.

Согласно информации на сайте ЦБ, Мазуров владеет 21,19% акций Интерпромбанка. Это самый крупный пакет среди акционеров кредитной организации. Мазуров с 2010 года также член совета директоров этой кредитной организации. Чистая прибыль Интерпромбанка в первом квартале текущего года упала более чем в 20 раз в годовом выражении, его активы снизились на 1,2 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июня занимал 122-е место в банковской системе РФ.

Председатель совета директоров и основатель "Нового потока" Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. В настоящее время бизнесмен находится под стражей. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.