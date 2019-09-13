КИЕВ, 13 сен /ПРАЙМ/. Технический сбой произошел в работе крупнейшего на Украине банка ПриватБанк, сообщила в пятницу пресс-секретарь финучреждения Инна Музычук.

"Технические службы ПриватБанка восстанавливают стабильную работу процессинга. Восстановление работы процессинга после аварийного сбоя произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановления стабильной работы сети безналичных операций", — написала она в Facebook.

Музычук отметил, что причину сбоя "уже нашли, исправили, починили". "Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, мы и сами переживаем, это действительно чрезвычайная ситуация, но уже все под контролем", — написала она.