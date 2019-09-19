МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Зампредседателя ВЭБа Алексей Иванченко вошел в состав Совета Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), говорится в сообщении ВЭБа.

"Заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко вошел в состав Совета ФРИИ", — сообщается в релизе.

По словам Иванченко, которые приводятся в сообщении, опыт и усилия всех участников совета будут способствовать не только поиску, но и внедрению новых технологических проектов, облегчат доступ российского бизнеса на рынок инноваций, позволят запустить "Фабрику Пилотов" для реализации технологических проектов. "Объединив компетенции инновационных институтов развития, мы сможем добиться максимального эффекта и планируем тиражировать лучшие из созданных в России и мире практик и инструментов по управлению инновациями", — отметил он.

Члены совета определяют приоритетные направления деятельности и утверждают стратегию развития ФРИИ. "Мы планомерно продолжаем создавать экосистему российского IT-бизнеса. И плотно сотрудничаем с другими институтами развития. В этом контексте вхождение в совет директоров г-на Иванченко логично, мы ценим экспертизу коллег в развитии технологического рынка", — пояснили РИА Новости в пресс-службе ФРИИ.

Российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учрежден Агентством стратегических инициатив в 2013 году по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд участвует в разработке регулирования венчурной отрасли.