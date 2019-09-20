С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен /ПРАЙМ/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали президента лишенного лицензии банка "Прайм Финанс Табунова в рамках расследования уголовных дел о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Михаила Табунова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.2 ст.172.1 УК РФ", — говорится в сообщении.

Суд отправил Табунова под домашний арест до 5 ноября.

По информации пресс-службы, как полагает следствие, Табунов, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", с осени 2015 года по май 2019 года в допофисе на улице Академика Лебедева в составе группы неустановленных лиц, "вступил в сговор на совершение присвоения денежных средств банка в особо крупном размере".

"Неоднократно совершил изъятие наличных денежных средств из кассы допофиса от 1 миллиона до 25 миллионов рублей, а также валюты в долларах и евро, не оформляя при этом никаких документов. 29 мая 2019 года в результате внезапной ревизии в сейфовой комнате допофиса была выявлена недостача в размере 106 миллионов 169 тысяч 144 рублей, 1 миллиона 001 тысячи 940 долларов и 1 миллиона 352 тысяч 020 евро. Кроме того, Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ ЦБ РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс". Как сообщил регулятор, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе на сумму более 268 миллионов рублей. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ. Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей.