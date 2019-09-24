ВАШИНГТОН, 24 сен /ПРАЙМ/. Основные индексы США закрылись в минусе, несмотря на рост утром во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:00 мск индекс Dow Jones снизился на 0,51%, до 26 811,84пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,46%, до 7993,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 2966,88 пункта.

Главной причиной снижения стали слабые статданные по индексу доверия потребителей в США в сентябре. Согласно данным, показатель в отчетном месяце опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта. Аналитики ожидали снижения только до 134,1 пункта.

На этом фоне вырос спрос на золото: статданные усилили опасения относительно рисков замедления роста экономики США, что оказало давление на курс доллара. Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, которое становится доступным для держателей другой валюты.

Утром во вторник индексы росли на оптимизме относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, инвесторы также оценивали внутренние статданные.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая. Как сообщили СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам будут возобновлены через две недели.