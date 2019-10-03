МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG "Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В России в 2010-2018 годы наблюдался феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост", — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.

Годовой рост выручки рынка платежей (CAGR, Compound Annnual Growth Rate — среднегодовой темп роста) в Европе вплоть до 2028 года ожидается на уровне 5,9%. В восточноевропейских странах этот рост в тот же период будет заметно выше: по прогнозам, показатели CAGR в период с 2019 по 2028 годы составят 7,4%, причем Россия – основной драйвер этого роста.

В 2010-2018 годы годовой рост выручки платежей (CAGR) в России достиг 22,1%, прогноз на 2019-2028 составил 11,8%, Россия продолжила опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего их 58). "Сочетание доступного финансирования розничной торговли, высокой концентрации рынка и массовых инвестиций в развитие новых технологий способствовало появлению так называемого "российского чуда", благодаря которому Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков", — заявили в BCG.

Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подчеркнул Хаузер. Так, банки осознали ценность и активно инвестировали в выстраивание отношений с клиентами, а эквайреры обеспечили быстрое увеличение количества терминалов по всей стране, в том числе терминалов нового поколения, позволяющих осуществлять бесконтактные платежи.

Российские потребители, в свою очередь, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли "перепрыгнуть" сразу через несколько этапов, неудивительно, что адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных телефонов (Apple Pay, Samsung Pay) прошла в России более успешно, чем где-либо еще в мире, заключили в BCG.