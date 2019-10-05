МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщает в субботу пресс-служба банка.

"В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления. Как сообщает пресс-служба, вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

"Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует", — подчеркивается в сообщении.

Дополняется, что во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

Ранее в четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника — внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.