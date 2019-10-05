МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Круг подозреваемых по инциденту с утечкой данных 200 клиентов Сбербанка изначально включал 35 человек, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава кредитной организации Герман Греф.

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

"Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, понимали, что есть утечка из наших систем. Наши службы, которые занимаются кибербезопасностью, они делятся на две части: это наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого "белого хакинга", — пояснил Греф.

"Мы отловили объявление, и преступник вступил в контакт с нашим сотрудником, он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла — это утечка внутренняя. После чего мы начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки. Был определен круг сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение", — добавил глава крупнейшего российского банка.