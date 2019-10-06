МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Сбербанк выявил сотрудника, виновного в утечке данных 200 клиентов банка, угрозы для данных по 60 миллионам карт нет, сообщил банк.

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника — внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.

По информации банка, в результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября нашли сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался похитить клиентскую информацию в корыстных целях.

Как отметили в пресс-службе Сбербанка, были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления. Как сообщает пресс-служба, сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов работают с ним.

"Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует", — подчеркивается в сообщении Сбербанка. Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было, подчеркнули в кредитной организации.

ДАННЫЕ В БЕЗОПАСНОСТИ

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" заявил, что кредитные карты двухсот клиентов, чьи данные были похищены, уже перевыпущены, и клиентам не стоит волноваться.

По словам главы Сбербанка, карты, с которых произошла утечка данных, находились на особом контроле банка, и каждая операция, совершенная по ним, отслеживалась, то есть никакой угрозы средствам клиентов не было, заверил Греф. Он добавил, что изначально в круг подозреваемых входили 35 человек, однако потом он был сужен сначала до двух, затем до одного сотрудника банка, который впоследствии и дал признательные показания.

Греф также сказал, что сотруднику Сбербанка, подозреваемому в утечке данных 200 клиентов, грозит уголовная ответственность. "Ему грозит уголовная ответственность, я пока не могу ни раскрывать, ни комментировать, потому что это уже дело правоохранительных органов и суда", — заявил Греф.

Сотрудник объяснил содеянное личными причинами, которые банк сейчас проверяет. "Никакой утечки данных, кроме 200 владельцев карт, которые опять-таки не были опубликованы в открытом доступе. Они находятся у нас, и еще в трех источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, владельцам волноваться нечего", — сказал Греф.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Греф также дал несколько советов, как защитить свои накопления.

"Никогда сотрудник банка не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, потому что он этими данными владеет. (Когда вы звоните — ред.), вам могут быть заданы вопросы по поводу вашего кодового слова и какие-то ваши данные могут быть уточнены, например паспортные данные, место жительства", — сказал Греф.

"Но если звонят вам — 100%, что это мошенник. Никогда не отвечайте. Никогда никому не доверяйте CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Никому не давайте ваш пин-код или кодовые слова. Это самая приватная информация", — добавил глава Сбербанка.