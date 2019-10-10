КИЕВ, 10 окт /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что к переговорам по решению ситуации с Приватбанком можно привлечь представителей Международного валютного фонда (МВФ) в качестве международных экспертов.

В сентябре суд в Киеве начал слушать иск о незаконности национализации Приватбанка по сути. По словам адвоката Андрея Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка. Истцами выступили украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments Ltd. Зеленский считает необходимым привлечение международных независимых экспертов для урегулирования вопросов с Приватбанком еще до суда.

"Если будут такие переговоры (по решению ситуации с Приватбанком – ред.), то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Эти люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", — сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

Он отметил, что в любом случае будет публично защищать интересы Украины и Приватбанка, который является государственным.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Нацбанк Украины обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность.