МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Российские банки существенно нарастили выдачу кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей — их доля по итогам девяти месяцев текущего года уже достигла 25% от общего числа новых кредиток, что вдвое больше показателя 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Нынешний год в части рынка кредитных карт ознаменовался тем, что крайне существенно выросла доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей. Так, если в 2014 году доля таких карт в общем объеме эмиссии составляла 12%, то в 2019 году – уже 25% при том что основной рост как раз и произошел только в 2019 году", — прокомментировали в бюро. В 2018 году доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей составляла 17%.

Кроме того, выросла доля новых кредиток с лимитом 50-75 тысяч рублей до 14% по итогам девяти месяцев текущего года с 13% годом ранее. Также за три квартала текущего года рост показала и доля карт с лимитом 75-100 тысяч рублей — на один процентный пункт, до 13%.

Обратной стороной данного роста явилось снижение доли карт с небольшими лимитами. Так, доля выдачи кредитных карт с лимитом 10-25 тысяч рублей в январе-сентябре сократилась на 7 процентных пунктов — до 13%, а доля кредиток с лимитом 25-50 тысяч рублей — на 3 процентных пункта, до 21%.

Доля карт с минимальным кредитным лимитом до 10 тысяч рублей по итогам трех кварталов составила 14%, не изменившись по сравнению с уровнем прошлого года.

"Скорее всего, до конца 2019 года следует ожидать сохранение текущей тенденции – доля кредитных карт с высокими лимитами — более 100 тысяч рублей — сохранится на текущем высоком уровне. Связано это будет как с получением потребителями кредитных карт по ранее принятым решениям, до вступления требований регулятора по ограничению долговой нагрузки, так и с новыми выдачами карт в преддверии нового года, когда банки стараются удовлетворить повышенный спрос на заемные средства", — прокомментировал гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.