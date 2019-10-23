МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Киберпреступники начали использовать новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Новая преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги. Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 миллионов рублей", — сообщил он.

"В течение полугода ежемесячно системой Secure Bank, в среднем, фиксируется более 1000 попыток вывода денежных средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа", — добавил он.

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.