МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова на судебный акт о незаконности внесения "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".

Шишханов требует отменить вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Тогда апелляционный суд по иску банка "Траст" (к нему сейчас присоединен "Рост банк") признал незаконной сделку о передаче денежных средств в "Рост Инвестиции".

Оспоренная "Трастом" сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры "Рост банка" — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

Арбитражный суд Москвы в марте отклонил иск "Траста", однако вышестоящая инстанция это решение отменила и требования полностью удовлетворила. Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что внесение в уставный капитал "Рост Инвестиций" денежных средств было нацелено на вывод активов из банка — деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы. Взамен "Рост банк" получил активы — ценные бумаги офшорных компаний — рыночной стоимостью 4 рубля, указал суд.

Представитель Шишханова в суде первой инстанции заявил, что внесение денег в уставный капитал дочернего общества не может причинить убытки, а последующие сделки не могут влиять на оценку законности оспариваемой. Он также отметил, что в результате ряда сделок банк получил контроль над девелоперскими компаниями "Интеко" и А101, "которые застраивают всю Москву", и холдингом "Русгрэйн", "который кормит всю Россию".

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего на тот момент в топ-100 в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.