Топ-менеджер "Альфа-Капитала" покинул компанию после обвинений в домашнем насилии
МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Заместитель гендиректора, директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса управляющей компании "Альфа-Капитал" Евгений Живов покинул компанию, следует из сообщения "Альфа-Капитала". Ранее бывшая жена топ-менеджера обвинила его в домашнем насилии.
"Управляющая компания "Альфа-Капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении. В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником УК "Альфа-Капитал", — говорится в сообщении.
Бывшая жена Живова Ирина 20 октября рассказала на своей странице в Facebook о том, что муж избил ее и их детей.
Живов с апреля 2016 года входил в правление компании.
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