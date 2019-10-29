ВАШИНГТОН, 29 окт /ПРАЙМ/. США могут снизить требования по краткосрочной ликвидности для банков, заявил министр финансов Стивен Мнучин на фоне сложностей во взаимном кредитовании банков.

"Банки подняли вопрос о внутридневных ликвидных средствах, и регуляторам имеет смысл это изучить", — сказал Мнучин агентству Bloomberg.

"Это вполне разумный вопрос — не зашли ли мы слишком далеко в противоположном направлении, требуя от банков поддерживать излишнюю ликвидность для внутридневных операций", — сказал Мнучин, добавив, что считает этот вопрос техническим.

На протяжении последних недель на рынке сохранялась напряженность, связанная с трудностями взаимного краткосрочного кредитования банков. Если решение будет принято, то в нем должны принимать участие не только чиновники Минфина, но и независимой от него Федеральной резервной системы, которая является основным регулятором банков. Ранее отделение ФРС в Нью-Йорке уже обещало на эти цели 75 миллиардов долларов — это первая такого рода мера с момента финансового кризиса десятью годами ранее. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не считает требования к ликвидности слишком высокими, несмотря на жалобы банков, которые после кризиса были обязаны поддерживать дополнительные строгие стандарты ликвидности.

Обвал межбанковского кредитования стал одним из основных рисков в ходе финансового кризиса 2008-2009 годов. После банкротства крупного банка Lehman Brothers банки перестали давать друг другу краткосрочные кредиты сроком на день из опасения, что деньги не будут возвращены. Это, в свою очередь, грозило катастрофой всей кредитно-финансовой системе. Тогда регуляторы, включая минфин и ФРС, приняли экстренные меры для обеспечения ликвидности банков. Впоследствии требования к финансовым институтам были существенно ужесточены.