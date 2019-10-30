ВАШИНГТОН, 30 окт /ПРАЙМ/. Ожидать в ближайшем будущем снижения требований к ликвидности банков Федеральной Резервной Системой (ФРС) США не стоит, но регулятор рассматривает этот инструмент, сказал глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции для журналистов.

"Мы смотрим на это, но это не то, что мы сделаем в ближайшей перспективе", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, можно ли ожидать снижения требований к ликвидности американских банков.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин говорил о возможном снижении требований по краткосрочной ликвидности для банков (их деятельность курирует ФРС). Ранее отделение ФРС в Нью-Йорке обещало на эти цели 75 миллиардов долларов, это первая такого рода мера с момента финансового кризиса десятью годами ранее.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявлял до этого, что не считает требования к ликвидности банков слишком высокими, несмотря на жалобы банков, которые после кризиса были обязаны поддерживать дополнительные строгие стандарты ликвидности.

ФРС по итогам своего заседания в среду ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск.