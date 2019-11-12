КИЕВ, 12 ноя /ПРАЙМ/. Пятнадцать или более человек могут быть причастны к завладению почти 49 миллионов долларов стабилизационного кредита VAB банка, сообщила во вторник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало семь человек, в том числе бывших и действующих должностных лиц Нацбанка и топ-чиновников VAB Банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (около 49 миллионов долларов) стабилизационного кредита для VAB Банк, выданного в 2014 году.

"Следствие установило, что к реализации схемы с завладением 1,2 миллиарда гривен (около 49 миллионов долларов — ред.) стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении", — сообщила пресс-служба.

Еще по ряду лиц, в том числе бенефициарному владельцу банка Олегу Бахматюку, "решается вопрос о направлении уведомления о подозрении в предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом Украины в таких случаях способом".

По данным следствия, в октябре 2014 года банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку Украины с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на такой шаг. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. В ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.