МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Компания "РСХБ Факторинг" начнет полноценную работу в 2020 году, первые сделки уже находятся на финальной стадии обсуждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Компания только создана в сентябре нынешнего года, и очевидно, что полноценный бизнес-процесс будет запущен в следующем, 2020 году. При этом первые сделки уже в финальной стадии обсуждения, их финансирование возможно в самое ближайшее время", — сказали в компании.

В настоящее время компания активно формирует стратегию, установив для себя в качестве приоритетного сегмента представителей малого и среднего бизнеса.

"Мы видим растущий рынок факторинга последние несколько лет, потребность в продукте у наших клиентов, при этом доля проникновения продукта в целевых отраслях пока невысока. Деятельность "РСХБ Факторинга" будет способствовать повышению продуктового проникновения в наши целевые сегменты и отрасли", — отметили в компании.

"Работа с экспортерами – один из наших приоритетов в работе РСХБ. Как известно, поддержка и развитие экспорта АПК является одной из ключевых задач, обозначенных в майских указах президента РФ. Мы будем способствовать решению этой задачи доступными нам средствами, осуществляя проактивную работу с АПК-экспортерами", — пояснили в "РСХБ Факторинге".

Согласно данным официального сайта Федеральной налоговой службы, подконтрольная Россельхозбанку компания "РСХБ Факторинг" была учреждена в сентябре этого года, ее уставный капитал составляет 100 миллионов рублей.