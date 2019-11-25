МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин рекомендует хранить сбережения в рублях и отмечает стабильность российской валюты в перспективе.

"Я за рубль всегда сейчас точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю… Пишут, что немного качнется к концу года… Все равно сегодня в перспективе рубль достаточно стабилен, я бы хранил в рубли, вкладывал в рубли. Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", — сказал Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Независимо от санкций, цен на нефть рубль в последнее время даже укрепился несколько", — отметил глава ВТБ.