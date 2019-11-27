С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании "Балтийский торговый дом" (БТД), ранее входившей в число акционеров "Балтийского банка", на отказ во включении задолженности в размере 6,26 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего совладельца и экс-президента банка Олега Шигаева, признанного банкротом.

"Определение арбитражного суда первой инстанции от 2 августа 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — говорится в определении суда второй инстанции на портале "Электронное правосудие".

Согласно материалам дела, вердикт об отказе в признании требований БТД был вынесен в рамках повторного рассмотрения заявления этой компании после того, как в декабре окружной суд отменил решения нижестоящих судов, отказавших БТД во включении задолженности в реестр требований кредиторов Шигаева. Их позиция базировалась, в частности, на основании результатов другого судебного разбирательства по требованию БТД к "Балтийскому банку" о взыскании 7,8 миллиарда рублей убытков.

Причиной спора стали операции с акциями банка, ранее принадлежавшими БТД, и тогда арбитраж не нашел причинно-следственной связи между списанием акций в пользу Шигаева и убытками БТД, последовавшими после снижения их стоимости в рамках конвертации до 1 рубля.

Арбитраж Петербурга в конце июня 2018 года признал банкротом Шигаева, заочно арестованного по обвинению в мошенническом хищении более 3,1 миллиарда рублей. Рассмотрение отчета финансового управляющего об итогах процедуры реализации имущества бывшего банкира назначено на 16 декабря, отмечается в материалах дела о банкротстве.

В конце марта 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга также вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии Шигаева, обвиняемого в этом хищении, сообщала объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, Шигаев, находясь в должности президента ОАО "Балтийский банк", в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО, принадлежащих БТД, на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.