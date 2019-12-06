МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит законопроект, согласно которому торговые площадки-агрегаторы будут обязаны принимать расчеты по картам "Мир", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается дополнить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, новым субъектом "владелец агрегатора", — говорится в сообщении.

Предусматривается поэтапное (с 1 сентября 2020 года — 30 миллионов рублей, с 1 января 2021 года — 20 миллионов рублей) снижение порога выручки, при превышении которого будет обеспечиваться возможность соответствующих расчетов для потребителей.

Отмечается, что законопроект направлен на борьбу с реализацией некачественной и контрафактной продукции, продажа которой наиболее часто осуществляется организациями с небольшим оборотом с помощью интернета, а также на стимулирование расширения инфраструктуры приема национальных платежных карт "Мир".

Принятие законопроекта повысит уровень защиты прав потребителей, а также прозрачность сегмента дистанционной торговли, расчетов в сфере торговли и услуг, собираемость налогов, добавляется в сообщении.