МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", говорится в письме крупнейшего российского банка, поступившем корреспонденту РИА Новости.

Так, представясь сотрудником службы безопасности, мошенник сообщает, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем он просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из смс или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги. "Для убедительности (мошенник — ред.) может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на "защищённый счёт" персонального менеджера", — сказано в сообщении.

При получении такого звонка клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего, советует банк. При этом как только на другом конце "трубки" попросят предоставить данные от карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор. Если мошеннику все же удалось узнать какую-то информацию, то следует сразу позвонить в банк и сообщить о случившемся.

Второй распространенной схемой является "звонок от покупателя", указали в Сбербанке. Если клиент банка оставлял своё имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и её код безопасности или код из смс-сообщения. В банке напомнили, что для перевода на карту покупателю достаточно знать только её номер или привязанный к ней телефон, поэтому передавать другую информацию не следует.

Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью, пишет Сбербанк. Как только клиент соглашается открыть счёт и переводит мошеннику деньги, он просто пропадает, а деньги уже не вернуть. Сбербанк рекомендует своим клиентам прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверить лицензию компании на сайте ЦБ, а также проверить, кому принадлежат реквизиты — счет у настоящих брокерских или дилерских компаний должен принадлежать юрлицу.

Наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Однако довольно часто злоумышленники просят перечислить "закрепительный платёж" для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают. Для защиты от такого мошенничества, рекомендует банк, стоить настроить блокировку фальшивых сайтов в своём браузере, а также не вводить данные, если домен не совпадает с официальным названием сайта банка. Также следует помнить, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение, подчеркнул банк.

При этом в пресс-службе Сбербанка сообщили РИА Новости, что роста активности телефонного мошенничества по отношению к своим клиентам банк не наблюдает, хотя этот способ остается одним из основных трендов мошенничества. В целом же, по данным кредитной организации, социальная инженерия сегодня составляет около 90% от всего объёма реализованного мошенничества. При этом банк выявляет 96% всех попыток мошенничества, подчеркнули в пресс-службе.