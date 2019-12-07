Верховный суд США удовлетворил ходатайство Трампа по делу о выдаче финансовых документов
ВАШИНГТОН, 7 дек /ПРАЙМ/. Верховный суд США в пятницу удовлетворил ходатайство адвокатов президента США Дональда Трампа о приостановке действия решения по передаче конгрессу банками Deutsche Bank и Capital One финансовых документов, касающихся Трампа и его семьи, говорится в документах суда.
Согласно заявлению судьи Рут Бейдер Гинзбург, суд заблокировал запрос до 13 декабря.
Ранее издание Axios сообщило, что апелляционный суд в США подтвердил, что Deutsche Bank и Capital One должны, согласно повестке, направить в американский конгресс финансовые документы, касающиеся президента и его семьи.
Повестки были выданы еще в апреле этого года контролируемыми демократами комитетами по разведке и по финансовым услугам палаты представителей. В них Deutsche Bank и Capital One предписывалось предоставить финансовую документацию в рамках расследования предполагаемого иностранного вмешательства в президентские выборы.
В качестве одного из аргументов судьи привели "общественный интерес". Адвокатам Трампа дали семь дней на обжалование этого решения.
https://1prime.ru/banks/20191207/830655976.html