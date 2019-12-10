МАДРИД, 10 дек /ПРАЙМ/. Банковский сектор сейчас активно занимается тем, что пересматривает свою политику, в том числе выдачи кредитов, адаптируя ее под Парижское соглашение, заявил РИА Новости директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

"Сейчас самое главное – это действия банков, действия финансового сектора. Они форматируют свои действия под Парижское соглашение, смотрят в долгосрочной перспективе, более чувствительны к своему имиджу", — сказал Кокорин, принимающий участие в международной климатической конференции COP25 в Мадриде.

Накануне 12 испанских банков (в том числе крупнейшие банки страны Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Banco Sabadell) подписали соглашение, в котором взяли на себя обязательства по климатическим целям Парижского соглашения. Инициатива направлена??на то, чтобы привести бизнес в соответствие с Парижским соглашением и целями в области устойчивого развития.

В документе говорится, что банки обязуются содействовать мерам, ограничивающим повышение глобальной температуры до двух градусов (предпочтительнее до 1,5 градуса Цельсия) по сравнению с доиндустриальным периодом, поддержать и ускорить переход к снижению выбросов углерода, содействовать борьбе с климатическими изменениями "с помощью устойчивых технологий, бизнес-моделей и другого вклада в общество".

Кокорин считает, что подобные обязательства банков, "продуманные и просчитаны", причем не только для улучшения имиджа самих банков. "Принципиально, во что банки деньги вкладывают, у кого они деньги занимают, на какой срок, на каких условиях. Если раньше угольный актив годился в залог, то сейчас на пять лет годится, а на 15 нет", — пояснил эксперт.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.