ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания в среду сохранит ставку на прежнем уровне 1,5-1,75%, уверены финансовые аналитики, опрошенные РИА Новости, а также консенсус-прогнозы финансовых групп, опубликованные в преддверии объявления итогов заседания.

Итоги заседания будут объявлены 14.00 по Вашингтону (22.00 мск). После состоится итоговая пресс-конференция с участием главы регулятора Джерома Пауэлла.

Почти 97,8% аналитиков, по данным CME Group, ожидают сохранения ключевой ставки на текущей отметке после того, как регулятор снизил индикатор три раза подряд.

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак объясняет, что, несмотря на более низкие, чем ожидалось, темпы роста производства в США, остальные макроэкономические показатели показывают хорошие цифры. "Это заставит ФРС повременить с повышением ставки, причем еще пару заседаний подряд, если макростатистика будет показывать позитивные результаты", — отметил он.

Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд согласен с этим прогнозом. "Полагаю, что ФРС взяла паузу, что объясняется впечатляющими результатами по уровню безработицы, которые стали известны рынку в прошлую пятницу. Кроме того, позитивный фактор здесь – повышение роста ВВП в третьем квартале до 2,1%", — добавляет он. Но считает, что тенденция может поменяться в зависимости от того, как будет развиваться торговый конфликт между Китаем и США и от хода президентской кампании в стране.

Управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев также не видит причин для повышения ставки на этом заседании, но предлагает следить за теми же "двумя факторами, которые могут повлиять на паузу, которую взял регулятор — выборы и геополитика".

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. Эта мера должна была простимулировать рост экономики США, пострадавшей от мирового экономического кризиса.

После того, как американская финансовая система оправилась от кризисных тенденций, регулятор во избежание усиления инфляции и "перегрева" экономики перешел к политике стабилизации — ставка вновь начала расти. О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Потом регулятор приступил к снижению из-за общей экономической ситуации в мире и торгового конфликта США с Китаем.

Сейчас же аналитики полагают, что ФРС взял паузу в "игре на понижение". Сейчас, администрация США и Китая уверяют, что они близки к сделке. Но им еще предстоит долгий путь до ее подписания — на уровне согласования лишь ее первый этап, следует из последних заявлений Белого дома. Причем, нестабильность в процесс вносится противоречиями КНР и США, связанными с протестами в Гонконге.