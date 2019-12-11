МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, которым может сделать невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, сообщается на сайте парламента.

В конце ноября кабинет министров Украины стал владельцем 100% акций украинского государственного Приватбанка. В декабре суд рассмотрит апелляцию на отмену национализации Приватбанка.

На сайте парламента обозначили документ как "проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", его зарегистрировали в среду. Инициатором законопроекта стал премьер-министр Алексей Гончарук.

Как говорится в пояснительной записке, текст которой есть в распоряжении "РБК-Украина", законопроект предусматривает установление равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами. В случае отмены решения о выведении банка с рынка его положение, которое существовало до принятия решения, не должно возобновляться.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.