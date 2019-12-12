МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Сбербанк устранил затруднения в работе пользователей с мобильным приложением "Сбербанк онлайн", сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, сообщения о проблемах в работе приложения начали поступать около 23.00 мск в среду. Более половины (57%) жалоб поступило на невозможность перевести деньги, 22% пользователей портала сообщали о проблемах со входом в приложение.

Во время сбоя трудности наблюдались в работе чата поддержки "Сбербанка онлайн", а также и при попытке дозвониться в колл-центр кредитной организации. "К сожалению, мы не можем обслуживать ваш звонок, перезвоните позднее, приносим свои извинения", — сообщал робот.

"Сейчас уже можно воспользоваться, личный кабинет (в мобильном приложении – ред.) должен работать в полном объеме", — сообщил сотрудник колл-центра, объяснив возникшие проблемы проведением технических работ.