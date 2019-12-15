МИНСК, 15 дек /ПРАЙМ/. Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Белоруссии Александр Пивоварский заявил, что для дальнейшего наращивания ежегодных инвестиций банка в республике необходима реализация проектов, предполагающих трансформационные процессы в госсекторе.

Власти Белоруссии ожидают, что инвестиции ЕБРР в проекты в стране могут составить по итогам 2019 года рекордные 400 миллионов евро, однако предлагают банку в будущем увеличить объем ежегодных инвестиций до 500 миллионов евро.

"Я думаю, мы сейчас приближаемся к такому ежегодному объему (инвестиций — ред.), который где-то на уровне потенциала, того, что можно достичь", — сказал Пивоварский в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь 500 миллионов евро инвестиций ЕБРР в год, он ответил, что "все возможно, нет ограничений по работе с Беларусью". "Чтобы такие объемы генерировать, кроме работы с частным сектором, необходимы какие-то трансформационные цели. Например, железная дорога. Если там будет решение ее менять, улучшать, тогда мы можем это поддержать и через какой-то проект… У нас есть идеи, мы их обсуждаем, еще рано о них говорить, но там нужны будут какие-то принципиальные решения", — сказал Пивоварский.

По его словам, хотя частный сектор в Белоруссии и растет, там высокая конкуренция и ЕБРР не будет вытеснять коммерческих игроков. "Поэтому в основном эти объемы — если такие амбициозные цели ставить — будут, наверное, за счет каких-то трансформационных процессов в госсекторе. И вот тогда мы можем рассчитывать на значительные объемы", — сказал глава представительства.

Касаясь поддержки ЕБРР приватизации в Белоруссии, Пивоварский отметил, что "приватизация — это не панацея от всех проблем", но это важный сигнал для привлечения инвесторов в Белоруссию и в некоторых случаях она помогает снять определенные риски для государства. По его словам, банк видит "два-четыре примера, где возможно было бы сделать этот шаг, и с нашей поддержкой это не несет особых рисков для страны, а может иметь только плюсы". Глава представительства рассказал, что это могут быть белорусские производитель пива "Криница", цементный завод "Красносельскстройматериалы", к которым уже есть интерес инвесторов.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР проинвестировал около 2,7 миллиарда евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.