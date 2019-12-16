МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Сервисы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) стали доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщила пресс-служба агентства.

Теперь на портале госуслуг можно получить выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по вкладам, а также справку о выплаченных средствах и вкладах, по которым уже осуществлялось страховое возмещение. Услуги предоставляются в электронном виде и в режиме реального времени, отмечает агентство.

Воспользоваться услугами агентства могут граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Для получения услуги вкладчику нужно выбрать кредитную организацию из перечня организаций, в отношении которых наступил страховой случай. Вкладчику, которому полагается страховое возмещение, нужно ознакомиться на сайте АСВ с официальным объявлением о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения.

"Возможность получить услуги дистанционно через портал ЕПГУ сделает взаимодействие вкладчиков с агентством более удобным и ускорит процесс получения справочной информации", — подчеркивает пресс-служба АСВ.

В дальнейшем, после внесения изменений в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", вкладчики смогут дистанционно через портал госуслуг получать выплаты страхового возмещения.