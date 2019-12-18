МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Оформление кредита на подарки и развлечения в преддверии новогодних праздников является ошибкой, такая эмоциональная ссуда может привести к просрочке уже в январе, сообщил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин.

"Декабрь по традиции у кредиторов является высоким сезоном, на который приходится пик выдачи заёмных средств. Основная причина — Новый год и продолжительные каникулы, во время которых траты возрастают. Однако в силу менталитета часть ссуд берётся под воздействием эмоций, и на вопрос, как отдавать деньги, клиент зачастую не отвечает", — сказал он.

"Ежедневно работая с долгами, мы можем совершенно точно сказать, что в 95% случаях брать деньги на подарки и развлечения в преддверии праздников является ошибкой и той статьей расходов, от которой можно и нужно отказаться для избежания возможных проблем в будущем", — добавил Чиркин.

Представитель НАПКА подчеркнул, что в будущем такие эмоциональные поступки могут вызвать проблемы. "Праздник прошёл, эйфория от подаренного также прошла, а кредит остался с минимальной мотивацией его оплачивать", — заключил он.

В понедельник Национальное бюро кредитных историй сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.