БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области отложил в среду до 16 января предварительные слушания по иску банка "Восточный" о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.

Иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка Evison и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности.

"Заседание откладывается до 16 января до 15.30 (9:.0 мск). (Для) Калви направлялось уведомление в адрес следователя, неудачная попытка вручения, попробуем еще раз уведомить", — сказала судья.

Арбитражный суд в Благовещенске в настоящее время рассматривает другой крупный иск "Восточного", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, к тем же соответчиками – о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритария "Восточного" Evison Holdings Ltd. — 41,6%.

Компания Аветисяна ранее в этом году после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — Evison по решению суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.