КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Украинская прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным договор убыточного для государства договора на сумму около 54 миллионов долларов между государственным "Укрэксимбанком" и частным акционерным обществом, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице кабинета министров Украины и "Укрэксимбанка" к одному из частных акционерных обществ о признании недействительным убыточного для государства договора на сумму более 1,3 миллиарда гривен (почти 54 миллиона долларов)", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что АО "Укрэксимбанк" и указанное предприятие в 2018 году подписали кредитный договор, который предусматривал замену для предприятия-должника обязательств на новые, в том числе значительно отсрочен конечный срок погашения долга — до 25 декабря 2031 года, а также существенно уменьшен размер процентов за пользование кредитом.

Ранее телеканал "Прямой" заявил, что глава банка Александр Гриценко похищен в Киеве. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что его задержали, а не похитили, в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег. Печерский районный суд Киева 18 ноября 2019 года выпустил главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко под залог в 122,7 тысячи долларов.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.

"Укрэксимбанк" был создан 3 января 1992 года по указу президента Украины, 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. АО "Укрэксимбанк" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице кабинета министров. Структура АО "Укрэксимбанк" в Украине состоит из Главного банка, 22 филиалов и 39 отделений (на 01.01.2019). По итогам января-сентября 2019 года, согласно данным Нацбанка Украины, является третьим в стране по размеру активов.