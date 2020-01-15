МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2019 году выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим годом — до 870,1 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год без учета событий после отчетной даты составила 870,1 миллиарда рублей… Рентабельность капитала ПАО "Сбербанк" по итогам 2019 года составила более 20%, что дает основания уверенно смотреть на выполнение целей Стратегии 2020", — отметил зампредседателя правления банка Александр Морозов.

В декабре банк получил 55,9 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ против 52,2 миллиарда рублей в декабре 2018 года.

Сбербанк за 2019 год нарастил кредитование населения на 17,4%, корпоративного сектора — сократил на 1,8%, следует из отчетности.

Кредиты населению по состоянию на 1 января увеличились до 7,244 триллиона рублей против 6,17 триллиона рублей на начало 2018 года. Объем кредитов юрлицам по состоянию на 1 января снизился до 13,33 триллиона рублей против 13,571 триллиона на 1 января прошлого года.

По итогам декабря клиентам впервые выдано кредитов более чем на 2,5 триллиона рублей. Исторический максимум достигнут и в выдаче розничных кредитов – более 340 миллиардов рублей, и в выдаче корпоративных кредитов – 2,2 триллиона рублей.

За 2019 год совокупный объем выданных кредитов клиентам составил 16,3 триллиона рублей.

Кроме того, в декабре банк закрыл сделку секьюритизации ипотечных кредитов на 24 миллиарда рублей. Сделка позволила оптимизировать управление капиталом и увеличить резервы ликвидности. Без учета этой сделки прирост розничного портфеля в декабре составил 0,9%.