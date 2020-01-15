МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Вопрос допэмиссии при приватизации ВТБ рассматривается, в таком решении могут быть как плюсы, так и минусы, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Вопрос докапитализации в капитал рассматривается, вероятно такое решение. Это именно рассматривается — есть плюсы и минусы", — сказал он.

"С ВТБ тяжелая история, потому что он SSI (находится в секторальном "черном списке" США — ред.). Любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет сделано таким образом, чтобы не навредить существующим инвесторам. Потому что если сделать это в лоб, просто взять и разместить на рынке акции любой компании SSI, то это может быть рассмотрено OFAC как нарушение санкций, и таким образом все акции будут "заражены", пострадают ни в чем не повинные инвесторы", — отметил также Моисеев.

По словам замминистра, Минфин ожидает, что банк ВТБ выплатит дивиденды по итогам 2019 года в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Мы вообще ожидаем дивиденды получить от ВТБ в этом году", — сказал он.

"Да, возвращаемся. Но посмотрим, как все пойдет", — добавил он, отвечая на вопрос, составят ли дивиденды 50% от чистой прибыли.

"Мы все-таки не звери, будем смотреть на влияние всех решений по (передаче Промсвязьбанку кредитов – ред.) ОПК на капитал банка. Понятно, что наша главная задача — чтобы банк продолжал наращивать кредитование. Но пока предполагаем, что будет возможность дивиденды получить", — отметил Моисеев.

По итогам 2018 года ВТБ выплатил 26,8 миллиарда рублей дивидендов, или 15% чистой прибыли по МСФО (178,8 миллиарда рублей). В 2017 году дивидендные выплаты составили 73,5 миллиарда рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО. Глава ВТБ Андрей Костин в июне 2019 года говорил, что банк надеется, что в дальнейшем рост прибыли группы позволит вернуться к уровню дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.