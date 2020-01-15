МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2019 года составила 27,43 миллиарда долларов, что на 2,6% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,75 доллара против 2,61 доллара в 2018 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 91,244 миллиарда долларов, что на 0,25% больше показателя годом ранее.