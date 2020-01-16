ПЕКИН, 16 янв /ПРАЙМ/. Акции ОК "Русал" на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи в четверг отреагировали снижением на 0,24% на новость об уходе в отставку правительства РФ, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов в 9.20 по местному времени (4.20 мск) акции компании торговались по 4,15 гонконгских доллара за акцию. Однако сразу после открытия стоимость акций стала расти, и по состоянию на 9.50 по местному времени она составила уже 4,17 гонконгских доллара.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. "Русал" в январе-сентябре 2019 года сохранил выпуск алюминия на уровне 2,809 миллиона тонн.