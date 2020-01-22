МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Общая сумма трат российских мужчин за границей во время новогодних каникул превысила расходы по "женским" картам в три раза, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка с 1 по 8 января 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом 2019 года.

"Общая сумма трат по "мужским" картам в три раза больше, чем по "женским", количество покупок выше в 1,5 раза, а средний чек больше почти в два раза. Интересно, что в 2020 году мужчины в отпуске были более экономны, нежели год назад. Так, в первые восемь дней текущего года по сравнению с тем же периодом 2019-го общая сумма их трат за границей уменьшилась на 5,9%, а общее количество покупок по картам снизилось на 1,8%. Упал и средний чек — на 4,2%: 13 646 рублей в 2020 году против 14 239 рублей в 2019 году", — подсчитали авторы исследования.

В то же время женщины несколько изменили свое платежное поведение, обратили внимание аналитики: покупок они совершили больше на 9,4%, и хотя средняя сумма одной покупки снизилась (на 7,3%, до 7 308 рублей против 7 884 рублей годом ранее), в целом в этом году они потратили больше на 1,4%.