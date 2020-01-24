САРАТОВ, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство Пензенской области и банк "Уралсиб" заключили соглашение о сотрудничестве в реализации госпрограмм и инвестпроектов на территории региона, сообщило областное правительство.

Документ в пятницу в Пензе подписали губернатор области Иван Белозерцев и председатель правления банка Константин Бобров.

"Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, направленное на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Пензенской области, и реализацию государственных программ и инвестиционных проектов на территории региона, в том числе в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, инновационных технологий", — говорится в сообщении.

Белозерцев отметил, что Пензенская область активно развивается, в регион приходят новые инвесторы, а также расширяют свой бизнес компании, давно работающие на территории области.

"И, безусловно, и тем и другим нужны ресурсы. Мы рассчитываем, что соглашение о сотрудничестве повысит их доступность и позволит нам еще более эффективно двигаться вперед в экономике, социальной сфере, а самое главное — в улучшении качества жизни наших граждан", — заявил губернатор.

Уточняется, что в рамках соглашения предусматривается поддержка предпринимательского сектора в регионе, включая развитие кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

"Подписанное соглашение позволит нам более системно и эффективно сотрудничать по реализации важных задач, направленных на социально-экономическое развитие Пензенской области", — сказал Бобров, слова которого, как и слова Белозерцева, приводятся в сообщении.

"Уралсиб" предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором кредитной организации впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену, основному акционеру банка Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба". "Уралсиб" в июне 2019 года сообщил о смерти Когана. Его 81,8% акций банка по наследству получила вдова Людмила Коган.