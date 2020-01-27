МОСКВА, 27 янв – РИА Недвижимость. Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".

Данные помещения ранее занимало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, переехавшее в прошлом году в "Москва-сити".

Начальная цена лота – 1,158 миллиарда рублей (с НДС). Заявки принимаются с 28 января по 26 февраля.

Ранее компания "Ростелеком" продала принадлежащие ей помещения в этом здании площадью порядка 35 тысяч квадратных метров за 3,5 миллиарда рублей. По данным источников, близких к сделке, покупателем выступила группа O1 Group. Также в здании порядка 5 тысяч квадратных метров принадлежало Промсвязьбанку, который продал их за 695 миллионов рублей ООО "Стик инвест".

Здание "Центрального телеграфа" по адресу Тверская улица, дом 7 построено в 1925-1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга. Является объектом культурного наследия регионального значения.