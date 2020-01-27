МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы вернул банку "Траст" его иск о взыскании более 8,5 миллиарда рублей с компании "Диджитал Инвест", подконтрольной бывшему бенефициару Бинбанка и санатору "Рост банка" Микаилу Шишханову, следует из опубликованного определения суда.

Иск поступил в суд 28 ноября. Он был оставлен без движения, поскольку банк не приложил к нему документ, свидетельствующий об оплате госпошлины в 200 тысяч рублей. Поскольку к установленной судом дате истец не устранил нарушение, исковое заявление ему вернули. Основания иска в материалах суда не сообщаются.

Как следует из материалов другого арбитражного дела с участием этих сторон, "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") 6 и 7 сентября 2017 года купил у компании "Регион-Инвест" облигации компании "Диджитал Инвест" со сроком погашения в 2020-2021 годах на сумму более 6 миллиардов рублей. Банк "Траст" в сентябре 2018 года потребовал признать сделки недействительными как совершенные лицами, входящими в одну группу, с неравноценным встречным предоставлением. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Траста", посчитав, что истец не доказал неравноценность встречного предоставления со стороны ответчика.

Однако апелляционный суд сослался на экспертную оценку, согласно которой рыночная стоимость облигаций на момент сделки составляла 6 рублей. Покупая неликвидные облигации, сам "Рост банк" находился в процедуре санации и испытывал финансовые трудности. По состоянию на 1 июля 2017 года его обязательства на 63 миллиарда рублей превышали стоимость активов, отметил суд. Апелляция признала сделки незаконными и обязала "Регион Инвест" вернуть "Трасту" более 6 миллиардов рублей, а банк — облигации ответчику. Это решение поддержали окружной и Верховный суды.

По данным ЕГРЮЛ, по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО "Диджитал Инвест" принадлежат кипрской Foaliri Trading Limited, единственным участником которой, как отмечается в материалах суда, является Шишханов. В постановлении апелляционного суда говорится, что полученные от "Рост банка" денежные средства "Регион-Инвест" сразу перечислял на счет "Диджитал Инвеста", а далее они переводились на счет Foaliri Trading Limited в Eurobank EFG Cyprus. ООО "Диджитал Инвест" находится в стадии ликвидации, отмечается в ЕГРЮЛ.

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего на тот момент в топ-100 в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. В конце сентября 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.