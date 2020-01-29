БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области отказался в среду удовлетворить заявление Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok, миноритарный акционер банка "Восточный") о прекращении оценочной экспертизы акций по иску о допэмиссии банка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Горлова.

Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. В декабре срок оценочной экспертизы банка по иску о допэмиссии был продлен до 18 февраля. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск.

Банк России признал дополнительный выпуск акций "Восточного" на 5 миллиардов рублей несостоявшимся. Причина — "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска". Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 года, признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 года.

"Заявление Evison Holdings мотивировано тем, что в следствии признания спорного дополнительного выпуска акций банка несостоявшимся, необходимость в проведении судебной экспертизы отпала. Производство экспертизы подлежит прекращению с одновременным возобновлением производства по делу. Судья принял определение об отказе в удовлетворении заявления, экспертиза оценки акций будет длится до февраля, в феврале возобновится судебное заседание",- сообщила Горлова РИА Новости.

Следующее заседание по иску о допэмиссии назначено на 19 февраля на 9 часов утра (03.00 мск).

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".