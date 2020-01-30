МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. В России вступает в силу закон, направленный на оптимизацию порядка уведомления банками судебного пристава-исполнителя о реквизитах счетов должника.

Соответствующие изменения в закон "Об исполнительном производстве" был подготовлен Минюстом России и 2 августа 2019 года подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ вступает в силу 30 января.

Ранее в Минюсте сообщали, что отсутствие до настоящего времени единых требований к форматам сообщений между ФССП России и кредитными организациями не позволяло банкам оперативно уведомлять судебных приставов об исполнении постановлений о наложении ареста на денежные средства должников.

В связи с этим ФССП наделяется полномочиями по согласованию с Центробанком на утверждение требований к сообщению на бумажном носителе, а также по согласованию с Центробанком и Минкомсвязи – на утверждение требований к формату сообщения в форме электронного документа.