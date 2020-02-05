БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области продолжит 4 марта рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков, рассмотрение отложено по ходатайству банка в связи с необходимостью уведомить Калви и ознакомиться с документами, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd — 41,6%.

"Учитывая необходимость извещения второго ответчика Майкла Калви и предоставления необходимых документов, предварительное заседание откладывается до 4 марта до 10 часов утра (04.00 мск)", — сказал судья Александр Осадчий.

"Восточный" в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015-августе 2018 и связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).

Истец в среду представил в суде документы, доказывающие, по его мнению, фиктивность спорных сделок. Адвокат Evison Олег Койда возразил, что документы оформлены ненадлежащим образом, а компания Evison никогда не осуществляла ручного управления банком. "Компании Evison действительно принадлежал довольно большой пакет акций, но это разные вещи. Истец должен доказать, что мы осуществляли ручное управление, что мы давали указания председателю правления, указания другим сотрудникам банка совершить какие-либо действия и сделки. Такого никогда не было. Компания Evison и ее сотрудники никогда никаких указаний не давали за рамками своих акционерных полномочий", — прокомментировал Койда РИА Новости.

В среду свою позицию по иску озвучило и третье лицо — компания "Национальная служба взыскания" (НСВ). Представитель НСВ Кирилл Барановский заявил, что истец не доказал, что НСВ контролировался Калви. "Банк считает, что НСВ входил в группу Baring Vostok и контролировался Майклом Джоном Калви, (но вы указывали ранее в документах), что не можете доказать, кто являлся конечным бенефициаром НСВ", — сказал Барановский в суде, обращаясь к истцу.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.