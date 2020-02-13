МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа дополнительно арестовал имущество десяти бывших контролирующих лиц банка "Пушкино", признанного банкротом в 2013 году, заморозив, в частности, деньги и ценные бумаги на счетах в пределах суммы иска к ним — 14,8 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, окружной суд расширил перечень имущества по сравнению с тем, в отношении которого ранее принял обеспечительные меры Десятый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная инстанция в октябре наложила арест только на недвижимое имущество и транспортные средства ответчиков — экс-акционеров Алексея Ращупкина (автомобиль Toyota 2003 года выпуска) и Павла Чернявского, члена правления Вадима Нарчиса, члена совета директоров Максима Красникова и других.

При этом апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Московской области, который в июне вообще отказался принимать обеспечительные меры в рамках рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности. Окружной суд, кроме денег на счетах, арестовал доли и акции Эдуарда Пичугина в пяти предприятиях, долю Чернявского в одной компании и долю Олега Голикова еще в одной компании.

Всего в заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности указаны 12 ответчиков. В отношении двоих из них – бывшего бенефициара Алексея Алякина и экс-предправления банка Кирилла Никулина – обеспечительные меры не запрашивались. Оно находится в конкурсной массе в рамках дел о банкротстве.

Арбитражный суд Московской области в ноябре привлек всех 12 ответчиков к субсидиарной ответственности, точный размер денег, которые подлежат взысканию с них, будет определен после завершения расчета с кредиторами.

Суд установил, что Алякин сам и через номинальных акционеров владел не менее 80% банка "Пушкино". Отзыв лицензии у небольшого банка "Пушкино", больше известного своими акционерами, чем успехами в бизнесе, стал крупнейшим на тот момент страховым случаем. "Пушкино" до февраля 2013 года связывали с бизнесменом Алякиным, известным несостоявшейся сделкой по покупке компании Potok (ранее Mirax) у Сергея Полонского. Алякин вышел из капитала банка в начале 2013 года, а через несколько месяцев пакет в 19,1% акций кредитной организации, как сообщалось, приобрел адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы российских бизнесменов и знаменитостей.