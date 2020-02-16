МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Телефонные мошенники в среднем крадут у обманутых ими клиентов банков 10-15 тысяч рублей за один звонок, хищение крупных сумм является исключением из правил, заявил в интервью "Российской газете" замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

"Совсем уж огромных сумм нет. Обычно "средний чек" составляет около 10-15 тысяч рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил", — ответил он на вопрос, сколько в среднем крадут у клиентов банков телефонные мошенники.

Сычев подчеркнул, что звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами россиян: в структуре потерянных клиентами и банками денег большая часть — это средства, похищенные с помощью таких "обзвонов".

Причин для распространения такого вида мошенничества, по его словам, три: во-первых, организация подобной преступной схемы не требует особых затрат; во-вторых, для завязки разговора мошенникам не нужно много знать о клиенте банка — всего лишь его номер и полное имя; в-третьих, излишняя доверчивость россиян.

Замглавы департамента ЦБ рассказал, что хотя утечки баз данных из банков действительно есть, но мошенники получают из них небольшой объем данных. "Например, в даркнете некто предлагает продать базу данных якобы с миллионами клиентов банков, в подтверждение своих слов публикует "пробник" с информацией о нескольких сотнях клиентов. В итоге выясняется, что опубликованные сведения — это, по сути, и есть вся или почти вся информация, которая имеется в распоряжении злоумышленника. А "свежие" базы данных, появляющиеся в сети, как правило, являются компиляциями данных, распространяемых ранее", — пояснил он.

Большую же часть данных злоумышленники берут не из банковских баз, а из других источников, в которых россияне сами оставляют о себе информацию. Это могут быть интернет-магазины, соцсети, обычные магазины при оформлении дисконтной карты или карты лояльности. Также много информации уходит через фишинговые сайты, добавил Сычев.