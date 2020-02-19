МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Объявленный властями Китая карантин из-за коронавируса может принести неожиданную пользу банковскому и технологическому секторам страны, их росту будет способствовать увеличение количества онлайн транзакций, заявил РИА Новости финансовый директор финтехкомпании VR_Bank Роман Ромашевский.

По его словам, максимальные потери могут нести мировые сырьевые рынки, где, с одной стороны, в структуре спроса велика доля Китая и стран Юго-Восточной Азии, а с другой стороны — высоки спекулятивная и психологическая составляющие в биржевом ценообразовании.

"Банковский и технологический сектор пострадают в меньшей степени, и могут даже получить импульс для развития: мы видим взрывной рост популярности рынка интернет-доставки продуктов питания в условиях карантина в Китае, все эти транзакции проходят в безналичном поле, а подбор товаров и курьеров идёт через приложения-стартапы, аналогичные нашим сервисам "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", — считает собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.