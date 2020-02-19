МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Компании, связанные с экс-бенефициаром банка "Югра" Алексеем Хотиным, в том числе основной заемщик ЗАО "Экстракт-Фили", владеющее московским ТРЦ "Филион", обязались выплатить Альфа-банку 252 миллиона долларов основного долга до 24 марта 2023 года.

Об этом говорится в опубликованном постановлении арбитражного суда Московского округа, содержащем полный текст мирового соглашения. Окружной суд утвердил его 10 февраля, ранее две нижестоящие инстанции полностью удовлетворили иск банка, взыскав с компаний Хотина около 272 миллионов долларов.

По условиям мирового соглашения, ответчики должны выплатить более 44 миллионов долларов основного долга ежемесячными небольшими траншами с апреля 2020 года по февраль 2023 года, а оставшиеся почти 208 миллионов долларов – одним траншем до марта 2023 года.

Альфа-банк согласился пересчитать в сторону уменьшения неустойки – до 17,2 миллиона долларов (ранее судами было взыскано 19,5 миллиона долларов). При этом ответчики должны полностью погасить штрафные санкции до 25 марта текущего года. За пользование основным долгом ответчики будут платить проценты по ставке, привязанной к LIBOR. Стороны также договорились, что сохраняются все заключенные ранее обеспечительные договоры, следует из текста постановления суда.

Альфа-банк в июне 2016 года заключил с "Экстракт-Фили" кредитный договор, по которому выдал заемщику более 271 миллиона долларов. Условиями договора предусматривалось, что Альфа-банк имеет право потребовать досрочный возврат ссуды в случае возбуждения уголовного дела, связанного с выводом активов или причинением ущерба банку "Югра", его клиентам, кредиторам или государству.

В апреле 2019 года Следственный комитет сообщил о расследовании дела по факту хищения из "Югры" 7,5 миллиарда рублей в отношении, в том числе, мажоритарного акционера банка Хотина. Альфа-банк в мае подал иск с требованием досрочно погасить кредит. Требования были предъявлены как к заемщику, так и к поручителям. Хотин сейчас находится под домашним арестом.

Всего Альфа-банк в мае 2019 года подал три крупных иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. В пресс-службе Альфа-банка в январе сообщили РИА Новости, что кредитная организация заключила мировые соглашения с ответчиками об урегулировании задолженности на 590 миллионов долларов. Отмечалось, что стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам и намерены утвердить соглашения в судах.